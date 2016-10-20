20:41 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА может проводить финалы Лиги чемпионов за пределами Европы

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Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что финал Лиги чемпионов в будущем может проводиться за пределами Европы. По его словам, привлекательным с этой точки зрения выглядит Нью-Йорк.

– Думаю, такая идея может быть воплощена в будущем, но все нужно обсудить, – цитирует АР Чеферина. – Путь из Португалии в Азербайджан такой же, как и до Нью-Йорка, например. Для болельщиков это не будет проблемой. Но посмотрим. Все же это европейский турнир, так что все нужно обдумать. Процесс выбора города для проведения финала должен быть открытым и ясным. Потому что получение такого матча не может использоваться в политических целях.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Alpav

Когда заголовок увидел, сразу про США подумал. Верной дорогой идете, товарищи!)

21:15

serzheo

)))) Давно говорю , что из УЕФА пора выходить, или, как минимум, отделить "великую четверку" от всей Европы. Я передумал - к этому все придут и так, можно не спешить)))

21:08

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