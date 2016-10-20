УЕФА может проводить финалы Лиги чемпионов за пределами Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что финал Лиги чемпионов в будущем может проводиться за пределами Европы. По его словам, привлекательным с этой точки зрения выглядит Нью-Йорк.

– Думаю, такая идея может быть воплощена в будущем, но все нужно обсудить, – цитирует АР Чеферина. – Путь из Португалии в Азербайджан такой же, как и до Нью-Йорка, например. Для болельщиков это не будет проблемой. Но посмотрим. Все же это европейский турнир, так что все нужно обдумать. Процесс выбора города для проведения финала должен быть открытым и ясным. Потому что получение такого матча не может использоваться в политических целях.