УЕФА мог наказать "Рубин" жестче, клуб легко отделался. Позиция юриста.

Юридический консультант "Рубина" Михаил Прокопец нашел позитивные моменты в решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать казанский клуб отстранением от еврокубков.

Судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов наказала "Рубин" отстранением от участия в еврокубках на один сезон. "Рубин" не сможет принять участие в любом клубном турнире под эгидой УЕФА, в который он пробьется по итогам внутренних турниров в течение следующих двух сезонов.

- На ваш взгляд, это жесткое наказание? - вопрос Прокопцу.

- Любое отстранение от еврокубков неприятно. Но в решении УЕФА есть и приятный момент: у нас были ожидания более жесткого наказания, потому что нарушения у клуба достаточно серьезные. В подобных ситуациях другие клубы получали более серьезные санкции.

- Почему, на ваш взгляд, решение по "Рубину" оказалось "мягким"?

- Благодаря той работе, которую клуб проделал за последний год. Речь идет о финансовой и кадровой работе. Все видят, в том числе УЕФА, как изменилась кадровая и финансовая полтика клуба, произошло трехкратное сокращение зарплатой ведомости, ушли дорогостоящие футболисты, привлекаются новые спонсоры. Сегодня клуб живет по средствам. Это все было учтено при вынесении решения УЕФА. У УЕФА есть investigation board, это что-то похожее на прокуроров, и они просили более сурового наказания.

А получилось так, что если "Рубин" в ближайшие два года не выйдет в еврокубки, то наказания как такового вообще не будет.

- Как наказание требовали специалисты investigation board?

- Я не могу раскрывать эти данные, но они требовали значительно более серьезного наказания. (Андрей Сизякин)

УЕФА отстранил "Рубин" от участия в еврокубках