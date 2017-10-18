УЕФА: "Криштиану Роналду так любит Лигу чемпионов, что поет ее гимн"

Пресс-служба УЕФА на своей странице в Твиттере опубликовала видеоролик с матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Реал" - "Тоттенхэм" (1:1). Нападающий испанского клуба Криштиану Роналду пел гимн турнира.
"Когда так любишь Лигу чемпионов, что поешь ее гимн", - написано в Твиттере.
Напомним, Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге чемпионов. Форвард появился в стартовом составе в поединке с "Тоттенхэмом", который стал для него 143-м в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он обогнал другую легендарную "семерку" "Реала" - Рауля.
Когда так любишь #ЛигаЧемпионов, что поешь ее гимн 😀🎶 pic.twitter.com/hhMFVVc8t1– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 октября 2017 г.
Почти
Это прикол . Очень тонко.
14:12
Почти
))))))))))
14:12