13:56 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА: "Криштиану Роналду так любит Лигу чемпионов, что поет ее гимн"

2

Пресс-служба УЕФА на своей странице в Твиттере опубликовала видеоролик с матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Реал" - "Тоттенхэм" (1:1). Нападающий испанского клуба Криштиану Роналду пел гимн турнира.

"Когда так любишь Лигу чемпионов, что поешь ее гимн", - написано в Твиттере.

Напомним, Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге чемпионов. Форвард появился в стартовом составе в поединке с "Тоттенхэмом", который стал для него 143-м в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он обогнал другую легендарную "семерку" "Реала" - Рауля.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Почти

Это прикол . Очень тонко.

14:12

Почти

))))))))))

14:12