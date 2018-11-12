УЕФА из-за Суперлиги изменит расписание Лиги чемпионов?

УЕФА может изменить расписание еврокубков, информирует AS. Матчи Лиги чемпионов со вторника и среды могут быть перенесены на выходные. Вместо этого по вторникам и средам будут проводиться игры национальных сборных.

Такое решение может быть принято из-за возможного создания Суперлиги, в которой будут участвовать 16 европейских топ-клубов.

Это будет закрытый турнир. 11 команд ("Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Ювентус", "Милан" и "Бавария") в нем будут защищены от вылета. Еще пять будут участвовать в качестве гостей. Это "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Марсель", "Интер" и "Рома".