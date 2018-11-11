УЕФА и Electronic Arts организуют киберспортивную Лигу чемпионов

Electronic Arts и УЕФА проведут турнир eChampions League по FIFA 19 с призовым фондом 280 тысяч долларов.

Турнир eChampions League начнется с онлайн-отборочных, которые запланированы на 2-3 марта. 64 лучших игрока получат путевку на LAN-турнир, в котором определятся восемь участников финальных соревнований. Он состоится 31 мая в Мадриде – за день до финала Лиги чемпионов-2018/19 на стадионе "Ванда-Метрополитано". Финалисты соберут команды из игроков, которые выступали в групповом этапе ЛЧ.

Победитель получит 100 тысяч долларов и 850 очков FIFA 19 Global Series. Турнир будет проходить на PlayStation 4.