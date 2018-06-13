УЕФА допустил "Галатасарай" к участию в Лиге чемпионов

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов установила, что "Галатасарай" не соблюдает условий финансового fair play, сообщает пресс-служба организации. Клуб и УЕФА подписали мировое соглашение, согласно которому турецкая команда должна будет отчитываться о безубыточности на протяжении следующих трех сезонов.

Кроме того, заявка "А" команды для участия в еврокубках будет сокращена до 21 человека вместо положенных 25. Таким образом, клуб в следующем сезоне сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. В этом году "Галатасарай" выиграл чемпионат Турции.