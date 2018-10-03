УЕФА: "Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов"

Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил корреспонденту "СЭ", что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, удаленный во вторник в матче с "Реалом" (1:0), будет дисквалифицирован только на одну игру группового турнира Лиги чемпионов.

- Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на 1 (один) матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет, - сообщили в УЕФА.

Таким образом, красно-синим придется обойтись без основного голкипера лишь раз - 23 октября в гостевой встрече с "Ромой". (Александр Бобров)

ЦСКА "Реал": за что удален Акинфеев?