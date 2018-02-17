УЕФА 22 февраля рассмотрит жалобу "ПСЖ" на желтую карточку Рабьо в матче с "Реалом"

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит жалобу "ПСЖ" на желтую карточку полузащитника Адриена Рабьо, которую тот получил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала", сообщает L’Équipe. По информации источника, обращение французского клуба будет изучено 22 февраля.

Напомним, хавбек парижан получил предупреждение за фол на полузащитнике мадридцев Луке Модриче. Как выяснилось позднее, Рабьо даже не коснулся соперника, но судья этого не заметил.

Издание отмечает, что шансы "ПСЖ" на то, что УЕФА отменил желтую карточку игрока, малы. По правилам организации, "горчичник" может быть аннулирован, если рефери по ошибке показал его другому футболисту.

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