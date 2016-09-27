Участки улиц на севере Москвы перекроют из-за матча ЦСКА - "Тоттенхэм"

В связи с проведением матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Тоттенхэмом" на "Арене ЦСКА", несколько столичных улиц будут частично перекрыты, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы. Игра состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

В 19.45 на два часа закроют участки улиц Луиджи Лонго, Второй и Третьей Песчаной, а также проезда Березовой рощи. С 23.45 до 00.15 будут закрыты участки на улице Луиджи Лонго от Новопесчаной до Чапаевского переулка, Второй Песчаной от Новопесчаной улиц – до Чапаевского переулка, также частично будут закрыты Третья Песчаная, проезды Березовой рощи и Аэропорта, улица Авиаконструктора Микояна и Ходынский проезд.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттенхэм"