14:06 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Участки улиц на севере Москвы перекроют из-за матча ЦСКА - "Тоттенхэм"

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В связи с проведением матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Тоттенхэмом" на "Арене ЦСКА", несколько столичных улиц будут частично перекрыты, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы. Игра состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

В 19.45 на два часа закроют участки улиц Луиджи Лонго, Второй и Третьей Песчаной, а также проезда Березовой рощи. С 23.45 до 00.15 будут закрыты участки на улице Луиджи Лонго от Новопесчаной до Чапаевского переулка, Второй Песчаной от Новопесчаной улиц – до Чапаевского переулка, также частично будут закрыты Третья Песчаная, проезды Березовой рощи и Аэропорта, улица Авиаконструктора Микояна и Ходынский проезд.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттенхэм"

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160927/1100265550.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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orel85

Пусть стадо ваше в стойле стоит!!! Нормальных людей гораздо больше,чем отморозков из Овес-Арена!!!

14:51

shpasic

пусть нормальные люди дома сидят.

14:39

EstMaza

Ну вот, построили им стадион, а для нормальных людей сплошные неудобства - пробки, ограничения...

14:35

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