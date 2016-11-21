Участие Рамоса и Бензема в матче против "Спортинга" под вопросом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не уверен, что защитник Серхио Рамос и нападающий Карим Бензема сумеют набрать оптимальные кондиции к игре группового турнира Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга", информирует AS. Оба футболиста на последней тренировке занимались вне общей группы. Кроме того, французский специалист хочет поберечь игроков основы своей команды, поскольку в начале декабря мадридцы сыграют против "Барселоны" на ее поле.

Матч "Спортинг" – "Реал" состоится 22 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.