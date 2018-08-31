У соперника ЦСКА в Лиге чемпионов вместо скамейки запасных банка из-под пива

У пльзеньской "Виктории", которая выступит в одной группе Лиги чемпионов вместе с ЦСКА, "Реалом" и "Ромой", уникальные скамейки запасных на домашнем стадионе "Дусан Арена". С лета 2017 года они выглядят в виде пивных банок. Такой внешний вид скамейки приобрели после подписания "Викторией" контракта с одним из местных брендов пива.

Отметим, что скамеек запасных в столь нестандартном оформлении нет больше ни у кого в мире.

"Виктория" в первом туре группового турнира сыграет дома с ЦСКА 19 сентября.

"Локо": почти группа жизни. ЦСКА: почти группа смерти