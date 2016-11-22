У Шмидта нет претензий по пенальти в матче с ЦСКА

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после ничьей с ЦСКА (1:1) в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов на послематчевой пресс-конференции подчеркнул, что арбитр встречи Ундиано Мальенко имел основания назначать пенальти в ворота его команды. Также Шмидт отметил, что команда была готова к тому, что ЦСКА часто пытается создать искусственный офсайд.

– Специально делали акцент на том, что защита соперника ошибается при создании искусственного офсайда?

– Это часть футбольной философии соперника, и ЦСКА часто этим пользуется и оставляет игроков соперника в офсайде. У нас и в первом матче против ЦСКА были шансы воспользоваться этим. Сегодня такие возможности возникали, и однажды при розыгрыше стандартного положения нам удалось соорудить из этого гол. В этом есть как преимущества, так и недостатки – сегодня было и то, и то.

– Что скажете о пенальти?

– Такие одиннадцатиметровые назначаются, защитник находился к игроку ЦСКА спиной и задел его. В конечном итоге, какая разница, как мы пропустили – с пенальти или нет.