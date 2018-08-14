23:38 14 августа | Футбол — Лига чемпионов

У России снова не будет трех клубов в Лиге чемпионов

14 августа. Москва. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Красно-белые после невыхода в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
14 августа. Москва. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Красно-белые после невыхода в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В четвертый раз в истории Россия была представлена тремя клубами в Лиге чемпионов. Помимо попавших напрямую в групповой турнир "Локомотива" и ЦСКА возможность пройти отбор имел и "Спартак". Однако красно-белые уступили ПАОК (2:3 - на выезде, 0:0 - дома) и не смогли нарушить старую российскую традицию, согласно которой бронзовому призеру чемпионата не удается выйти в основной турнир. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как бронзовые призеры чемпионата России играли в отборе Лиги чемпионов

Сезон

Клуб

Стадия

Соперник

Результаты

2009/10

"Динамо"

3-й отб.раунд

"Селтик"

1:0 (г), 0:2 (д)

2010/11

"Зенит"

3-й отб.раунд

"Униря"

0:0 (г), 1:0 (д)

 

 

4-й отб.раунд

"Осер"

1:0 (д), 0:2 (г)

2011/12

"Рубин"

3-й отб.раунд

"Динамо" К

2:0 (г), 2:1 (д)

 

 

4-й отб.раунд

"Лион"

1:3 (г), 1:1 (д)

2018/19

"Спартак"

3-й отб.раунд

ПАОК

2:3 (г), 0:0 (д)
Спартак М – ПАОК

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