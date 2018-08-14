У России снова не будет трех клубов в Лиге чемпионов

В четвертый раз в истории Россия была представлена тремя клубами в Лиге чемпионов. Помимо попавших напрямую в групповой турнир "Локомотива" и ЦСКА возможность пройти отбор имел и "Спартак". Однако красно-белые уступили ПАОК (2:3 - на выезде, 0:0 - дома) и не смогли нарушить старую российскую традицию, согласно которой бронзовому призеру чемпионата не удается выйти в основной турнир. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как бронзовые призеры чемпионата России играли в отборе Лиги чемпионов