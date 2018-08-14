У России снова не будет трех клубов в Лиге чемпионов

В четвертый раз в истории Россия была представлена тремя клубами в Лиге чемпионов. Помимо попавших напрямую в групповой турнир "Локомотива" и ЦСКА возможность пройти отбор имел и "Спартак". Однако красно-белые уступили ПАОК (2:3 - на выезде, 0:0 - дома) и не смогли нарушить старую российскую традицию, согласно которой бронзовому призеру чемпионата не удается выйти в основной турнир. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как бронзовые призеры чемпионата России играли в отборе Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Клуб
|
Стадия
|
Соперник
|
Результаты
|
2009/10
|
"Динамо"
|
3-й отб.раунд
|
"Селтик"
|
1:0 (г), 0:2 (д)
|
2010/11
|
"Зенит"
|
3-й отб.раунд
|
"Униря"
|
0:0 (г), 1:0 (д)
|
|
|
4-й отб.раунд
|
"Осер"
|
1:0 (д), 0:2 (г)
|
2011/12
|
"Рубин"
|
3-й отб.раунд
|
"Динамо" К
|
2:0 (г), 2:1 (д)
|
|
|
4-й отб.раунд
|
"Лион"
|
1:3 (г), 1:1 (д)
|
2018/19
|
"Спартак"
|
3-й отб.раунд
|
ПАОК
|
2:3 (г), 0:0 (д)