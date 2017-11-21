"У нас были шансы на победу". Главный тренер "Марибора" очень доволен матчем со "Спартаком"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич после гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) подчеркнул, что его команда показала хороший футбол.

– Доволен и результатом, и каждым моментом этого матча, – сказал Миланич. – Думаю, у нас были шансы на победу. Сыграли, как хотели. Здорово бегали, сыграли грамотно тактически и создавали моменты. Очень доволен!

– Весной "Марибор" не сыграет в еврокубках, несмотря на ничью в Москве. Расстроены?

– Повторяю: ни о чем не жалею. Да, говорили, что мы можем бороться за третье место. Но сегодня мы показали хороший футбол – мы показали, как нужно играть, чтобы снова попасть в еврокубке.

– Казалось, что "Марибор" с каждой минутой играет все лучше и лучше. В первом тайме специально не атаковали?

– Да, в первом тайме специально сдерживали соперника. У нас это неплохо получилось. (Ярослав СУСОВ)