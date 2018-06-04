У Кариуса в матче с "Реалом" было сотрясение мозга?

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус доигрывал финальный матч Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) с сотрясением мозга, информирует Bild. Голкипер допусти в той встречи две грубые ошибки, завершившимися голами. При этом в начале второго тайма Кариус получил удар локтем в голову от защитника "Реала" Серхио Рамоса.

Как утверждает Bild, именно в тот момент голкипер и получил сотрясение мозга. Через несколько минут Кариус допустил первую грубую ошибку, после которой нападающий Карим Бензема забил первый гол.

По информации ESPN, Кариус 31 мая прошел медицинское обследование в США, о результатах которого пока не сообщалось. В расположение клуба вратарь должен вернуться 2 июля.