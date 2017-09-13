У Глушакова - повреждение мышц правого бедра

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак" полузащитник красно-белых Денис Глушаков получил травму мышц правого бедра, сообщил директор департамента по связям с общественностью команды Леонид Трахтенберг. Сроки восстановления игрока станут известны после прохождения медобследования.

Напомним, что из-за травмы Глушаков был заменен на 29-й минуте на Александра Самедова, который во втором тайме открыл счет.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"