У Глушакова - повреждение мышц правого бедра

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак" полузащитник красно-белых Денис Глушаков получил травму мышц правого бедра, сообщил директор департамента по связям с общественностью команды Леонид Трахтенберг. Сроки восстановления игрока станут известны после прохождения медобследования.
Напомним, что из-за травмы Глушаков был заменен на 29-й минуте на Александра Самедова, который во втором тайме открыл счет.
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На самом деле его болезнь называется перепил. Сроки восстановления всем давно известны.
23:15