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23:11 | Футбол — Лига чемпионов

У Глушакова - повреждение мышц правого бедра

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В матче группового турнира Лиги чемпионов "Марибор""Спартак" полузащитник красно-белых Денис Глушаков получил травму мышц правого бедра, сообщил директор департамента по связям с общественностью команды Леонид Трахтенберг. Сроки восстановления игрока станут известны после прохождения медобследования.

Напомним, что из-за травмы Глушаков был заменен на 29-й минуте на Александра Самедова, который во втором тайме открыл счет.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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igogohruhru

На самом деле его болезнь называется перепил. Сроки восстановления всем давно известны.

23:15