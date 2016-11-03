00:57 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

У ЦСКА остаются неплохие шансы на выход в плей-офф

Среда. Монако. "Монако" - ЦСКА - 3:0. В борьбе Георгий ЩЕННИКОВ и Радамель ФАЛЬКАО. Фото AFP
Среда. Монако. "Монако" - ЦСКА - 3:0. В борьбе Георгий ЩЕННИКОВ и Радамель ФАЛЬКАО. Фото AFP
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Даже проиграв на выезде "Монако", ЦСКА сохранил шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обязательным условием для продолжения борьбы является домашняя победа над "Байером", после которой достаточным условием может оказаться даже ничья в Лондоне с "Тоттенхэмом". Итак, ЦСКА попадет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:

– обыграет "Байер" и "Тоттенхэм", а немцы еще и потеряют очки с "Монако".
– обыграет "Байер" и сыграет вничью с "Тоттенхэмом", а "Монако" выиграет два оставшихся матча (Кирилл БУРДАКОВ).

Группа E

 

И

В

Н

П

М

О

1. Монако

4

2

2

0

7-3

8

2. Байер

4

1

3

0

4-3

6

3. Тоттенхэм

4

1

1

2

2-3

4

4. ЦСКА

4

0

2

2

3-7

2

22 ноября. ЦСКА – Байер, Монако – Тоттенхэм.

7 декабря. Тоттенхэм – ЦСКА, Байер – Монако.

Определение мест команд в групповом раунде

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:
a) Результат игр между собой – очки;
b) Результат игр между собой – разница мячей;
c) Результат игр между собой – количество голов;
d) Результат игр между собой – голы в гостях;
e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";
f) Общая разность мячей;
g) Количество мячей, забитых во всех играх;
h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Alexey86

более очевидный прогноз два поражения в оставшихся матчах

01:51

andrey62

Смешно читать. Шансы будут если будет игра,а игры как не было так и нет. Если Гинер не будет обновлять состав нас ждет судьба Динамо.

01:35

alexpomor

Шансы всегда 50 на 50, либо да, либо нет))) А так... Грустно....

01:34

scaplya

блядь вы о чем? какие шансы?

01:33

Al Rains

Фарт весь его в сборной профукали...

01:33

MAYERICK

Не смешно.......

01:30

Никто62

Нет у них шансов!

01:28

Петербург

Во-о-от. Начинается вычисление шансов. Это хорошая примета. Леня фартовый, у него может и прокатить.

01:16

igorvasilevich

Нет шансов не каких в следующей игре ЦСКА снова пропустит голы.

01:13

Soccer VIT

Опять начинается ЕСЛИ... Ерёменко проср@ли, остальные больные... Кем воплощать ЕСЛИ в жизнь? Каждый год одна и та же картина!!!

01:10

fireman32

Какие еще шансы???

01:10

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