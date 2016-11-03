У ЦСКА остаются неплохие шансы на выход в плей-офф

Даже проиграв на выезде "Монако", ЦСКА сохранил шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обязательным условием для продолжения борьбы является домашняя победа над "Байером", после которой достаточным условием может оказаться даже ничья в Лондоне с "Тоттенхэмом". Итак, ЦСКА попадет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:

– обыграет "Байер" и "Тоттенхэм", а немцы еще и потеряют очки с "Монако".

– обыграет "Байер" и сыграет вничью с "Тоттенхэмом", а "Монако" выиграет два оставшихся матча (Кирилл БУРДАКОВ).

Группа E

И В Н П М О 1. Монако 4 2 2 0 7-3 8 2. Байер 4 1 3 0 4-3 6 3. Тоттенхэм 4 1 1 2 2-3 4 4. ЦСКА 4 0 2 2 3-7 2

22 ноября. ЦСКА – Байер, Монако – Тоттенхэм.

7 декабря. Тоттенхэм – ЦСКА, Байер – Монако.

Определение мест команд в групповом раунде

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:

a) Результат игр между собой – очки;

b) Результат игр между собой – разница мячей;

c) Результат игр между собой – количество голов;

d) Результат игр между собой – голы в гостях;

e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";

f) Общая разность мячей;

g) Количество мячей, забитых во всех играх;

h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.