У ЦСКА остаются неплохие шансы на выход в плей-офф

Даже проиграв на выезде "Монако", ЦСКА сохранил шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обязательным условием для продолжения борьбы является домашняя победа над "Байером", после которой достаточным условием может оказаться даже ничья в Лондоне с "Тоттенхэмом". Итак, ЦСКА попадет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:
– обыграет "Байер" и "Тоттенхэм", а немцы еще и потеряют очки с "Монако".
– обыграет "Байер" и сыграет вничью с "Тоттенхэмом", а "Монако" выиграет два оставшихся матча (Кирилл БУРДАКОВ).
Группа E
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Монако
|
4
|
2
|
2
|
0
|
7-3
|
8
|
2. Байер
|
4
|
1
|
3
|
0
|
4-3
|
6
|
3. Тоттенхэм
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2-3
|
4
|
4. ЦСКА
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3-7
|
2
22 ноября. ЦСКА – Байер, Монако – Тоттенхэм.
7 декабря. Тоттенхэм – ЦСКА, Байер – Монако.
Определение мест команд в групповом раунде
Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:
a) Результат игр между собой – очки;
b) Результат игр между собой – разница мячей;
c) Результат игр между собой – количество голов;
d) Результат игр между собой – голы в гостях;
e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";
f) Общая разность мячей;
g) Количество мячей, забитых во всех играх;
h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.
Alexey86
более очевидный прогноз два поражения в оставшихся матчах
01:51
andrey62
Смешно читать. Шансы будут если будет игра,а игры как не было так и нет. Если Гинер не будет обновлять состав нас ждет судьба Динамо.
01:35
alexpomor
Шансы всегда 50 на 50, либо да, либо нет))) А так... Грустно....
01:34
scaplya
блядь вы о чем? какие шансы?
01:33
Al Rains
Фарт весь его в сборной профукали...
01:33
MAYERICK
Не смешно.......
01:30
Никто62
Нет у них шансов!
01:28
Петербург
Во-о-от. Начинается вычисление шансов. Это хорошая примета. Леня фартовый, у него может и прокатить.
01:16
igorvasilevich
Нет шансов не каких в следующей игре ЦСКА снова пропустит голы.
01:13
Soccer VIT
Опять начинается ЕСЛИ... Ерёменко проср@ли, остальные больные... Кем воплощать ЕСЛИ в жизнь? Каждый год одна и та же картина!!!
01:10
fireman32
Какие еще шансы???
01:10