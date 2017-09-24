Тюрпен обслужит матч "Спартак" - "Ливерпуль"

Главным арбитром на матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" назначен француз Клеман Тюрпен, информирует пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные помощники рефери - Рюдди Бюке и Николя Ренвий, четвертый рефери – Хишам Закрани.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.