Тюрпен обслужит матч "Спартак" - "Ливерпуль"

Главным арбитром на матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" назначен француз Клеман Тюрпен, информирует пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные помощники рефери - Рюдди Бюке и Николя Ренвий, четвертый рефери – Хишам Закрани.
Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Почти
Гаттузо ....О Гаттузо ... Глупец...В каком то смысле ...Какие извилины зашевелились в мозгу ? В Англии играют сотни франкофонов ..В Ливерпуле они есть ...Арсенал лет 100 колония Франции , Ньюкасль там был таким ... Англичан французы могут не любить .Это не значить , что нас любят...
12:38
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В каком-то смысле повезло мясным. Французы недолюбливают альбиносов.
12:22