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12:07 | Футбол — Лига чемпионов

Тюрпен обслужит матч "Спартак" - "Ливерпуль"

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Главным арбитром на матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак""Ливерпуль" назначен француз Клеман Тюрпен, информирует пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные помощники рефери - Рюдди Бюке и Николя Ренвий, четвертый рефери – Хишам Закрани.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Почти

Гаттузо ....О Гаттузо ... Глупец...В каком то смысле ...Какие извилины зашевелились в мозгу ? В Англии играют сотни франкофонов ..В Ливерпуле они есть ...Арсенал лет 100 колония Франции , Ньюкасль там был таким ... Англичан французы могут не любить .Это не значить , что нас любят...

12:38

Гаттузо Крут!!!!!!#!

В каком-то смысле повезло мясным. Французы недолюбливают альбиносов.

12:22