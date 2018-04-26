Тысяча фанатов "Ливерпуля" приедет в Рим устраивать беспорядки

Пять тысяч болельщиков "Ливерпуля" собираются посетить ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы", тысяча из них едут устраивать беспорядки, сообщает Il Tempo. В связи с этим завтра полицейские Рима и Ливерпуля проведут экстренное совещание, чтобы обсудить совместные действия по обеспечению безопасности.

По данным газеты, полицейские опасаются, что ливерпульские фанаты приедут мстить за нападения римлян перед матчем в Англии. Напомним, в результате столкновений в критическом состоянии находится 53-летний Шон Кокс.

Планируется, что в день матча, который пройдет 2 мая, порядкок в Риме обеспечат более тысячи полицейских.