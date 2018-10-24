Твиттер Лиги чемпионов поздравил Руни с 33-летием. Посмотрите на его гол "Барселоне"

Твиттер Лиги чемпионов поздравил экс-форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни с днем рождения, опубликовав видео его гола в ворота "Барселоны".

Руни выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2017 год, где провел 559 матча и забил 253 мяча. 33-летний англичанин пять раз становился чемпионом Англии, побеждал в кубке Англии, а также по одному разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе "красных дьяволов".

Сейчас Руни выступает за "Ди Си Юнайтед". Игрок провел 40 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.