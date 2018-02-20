12:03 | Футбол — Лига чемпионов

Турецкий болельщик купил 127 билетов на матч "Бавария" – "Бешикташ", но потерял их

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Турецкий болельщик Эрдем Бесли купил 127 билетов на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" "Бешикташ", но потерял их, информирует mittelbayerische.de. Встречу он хотел посмотреть в компании друзей и деловых партнеров, а на покупку билетов на eBay у него ушла круглая сумма.

Когда Бесли разгружал продукты, купленные в четверг в магазине, в багажник своего автомобиля, то положил пачку билетов на крышу машины. Затем он сел в машину и поехал, забыв про билеты. Вспомнил о них он только дома после вопроса от жены. Бесли поехал назад, однако билетов нигде не нашел.

Он уже обратился в полицию за помощью в поисках потерянных билетов. Однако теперь ему самому грозит наказание за покупку билетов из неофициальных источников.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

он идиот, это точно!

20:53

ole72

Он,что,билеты на футбол в продуктовом магазине покупал?

17:22

Lunatic Pride

127 друзей и деловых партнеров))))))))))))))))))))))

13:29

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