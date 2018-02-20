Турецкий болельщик купил 127 билетов на матч "Бавария" – "Бешикташ", но потерял их

Турецкий болельщик Эрдем Бесли купил 127 билетов на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" – "Бешикташ", но потерял их, информирует mittelbayerische.de. Встречу он хотел посмотреть в компании друзей и деловых партнеров, а на покупку билетов на eBay у него ушла круглая сумма.

Когда Бесли разгружал продукты, купленные в четверг в магазине, в багажник своего автомобиля, то положил пачку билетов на крышу машины. Затем он сел в машину и поехал, забыв про билеты. Вспомнил о них он только дома после вопроса от жены. Бесли поехал назад, однако билетов нигде не нашел.

Он уже обратился в полицию за помощью в поисках потерянных билетов. Однако теперь ему самому грозит наказание за покупку билетов из неофициальных источников.