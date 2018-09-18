Турецкая газета перед матчем ЛЧ опубликовала фото бывшей мисс "Локомотив"

Самая популярная спортивная газета Турции в день матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Галатасарай" – "Локомотив" вышла с фотографиями бывшей мисс "Локомотив" Елизаветы Беляевой на второй полосе. Там же публикованы статьи с предматчевых пресс-конференций главный тренеров команд Фатиха Терима и Юрия Семина.

Игра "Галатасарай" – "Локомотив" пройдет во вторник в Стамбуле. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

#ГалатасарайЛоко Газета Fanatik напечатала фотографии бывшей мисс "Локо" Елизаветы Беляевой pic.twitter.com/YtpswznnzS – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 18 сентября 2018 г.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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