14:05 | Футбол — Лига чемпионов

Турецкая газета перед матчем ЛЧ опубликовала фото бывшей мисс "Локомотив"

Обсудить
2

Самая популярная спортивная газета Турции в день матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Галатасарай""Локомотив" вышла с фотографиями бывшей мисс "Локомотив" Елизаветы Беляевой на второй полосе. Там же публикованы статьи с предматчевых пресс-конференций главный тренеров команд Фатиха Терима и Юрия Семина.

Игра "Галатасарай" – "Локомотив" пройдет во вторник в Стамбуле. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Лига чемпионов: календарь матчей по группам, расписание игр по датам

Обсудить
2
Материалы других СМИ
Загрузка...