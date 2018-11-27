Туктамышева сделала прогноз на матч ЦСКА - "Виктория"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ЦСКА победит "Викторию" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Да, отстаю я знатно. Но ничего, все наверстаю. Экспресс на Лигу чемпионов, - приводит слова Туктамышевой bookmaker-ratings.ru. - Сейчас девушка покажет, как это надо делать. ЦСКА - "Виктория": победа армейцев. Дома они хорошо играют, тем более, что у чехов сейчас спад.

ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка после четырех туров.

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