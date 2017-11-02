Трое на трое. Зе Луиш забил "Севилье"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отметился голом в матче группового турнира Лиги чемпионов. На 78-й минуте Денис Глушаков после заброса из глубины выскочил один на один с вратарем, Серхио Рико парировал его удар, но первым на добивании был форвард из Кабо-Верде. Счет стал 2:1 в пользу испанского клуба.
Для Зе Луиша этот гол стал лишь вторым в текущем сезоне и первым с 9 августа. При этом нападающий из-за травмы не выходил на поле с 12 августа.
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Атака "Спартака" прошла насквозь. Три спартаковца оказались на передней линии против трех защитников, которые должны были действовать персонально, но продолжали держать зоны. Промес забросил мяч через них на ход Глушакову, и хотя вратарь преградил путь мячу после удара Дениса, оставшийся без присмотра Зе Луиш первым был на отскоке и пробил по уже пустым воротам.
Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"
⚽ Зе Луиш отыгрывает один мяч! 🔥 Горячая будет концовка #СевильяСпартак – 2:1 pic.twitter.com/ql4grGuFwJ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 1 ноября 2017 г.
genuvarov
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00:56
Шуваловец
арбитр был довольно странный :) фолы не замечал, игру рукой у дениски не заметил
00:45