Три тысячи силовиков обеспечат безопасность матча "Спартак" – ПАОК

Три тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников обеспечат общественный порядок и безопасность на ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Кроме того, представители столичного главка МЧС России и кинологи со служебными собаками заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.

Встреча в Москве пройдет на "Открытие Арене" сегодня, 14 июля, начало - 20.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 8 августа в Салониках греческие фанаты атаковали российских журналистов до и во время матча.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)