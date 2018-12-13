Три игрока ЦСКА - в команде недели Лиги чемпионов по версии УЕФА

Три игрока ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА. Это голкипер Игорь Акинфеев, защитник Георгий Щенников, а также хавбек Арнор Сигурдссон.

Полностью команда недели выглядит так:

Акинфеев - Щенников (оба - ЦСКА), Гримальдо ("Бенфика"), Геррейру ("Боруссия" Дортмунд) - Солер ("Валенсия"), Сигурдссон (ЦСКА), Коваржик ("Виктория"), Сане ("Манчестер Сити") - Оаро ("Янг Бойз"), Левандовски ("Бавария"), Тадич ("Аякс").

Напомним, в среду ЦСКА обыграл "Реал" в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Армейцы набрали 7 очков и заняли последнее место в группе G.

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