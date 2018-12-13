Три игрока ЦСКА - в команде недели Лиги чемпионов по версии УЕФА

Три игрока ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА. Это голкипер Игорь Акинфеев, защитник Георгий Щенников, а также хавбек Арнор Сигурдссон.
Полностью команда недели выглядит так:
Акинфеев - Щенников (оба - ЦСКА), Гримальдо ("Бенфика"), Геррейру ("Боруссия" Дортмунд) - Солер ("Валенсия"), Сигурдссон (ЦСКА), Коваржик ("Виктория"), Сане ("Манчестер Сити") - Оаро ("Янг Бойз"), Левандовски ("Бавария"), Тадич ("Аякс").
✔️ Акинфеев– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 декабря 2018 г.
✔️ Щенников
✔️ @arnorsigurdsson
🔥 Сразу 3 игрока @pfc_cska попали в Команду недели #ЛигаЧемпионов 👏
*На основе очков, набранных в Fantasy Football pic.twitter.com/wLPDmsVkDk
Напомним, в среду ЦСКА обыграл "Реал" в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Армейцы набрали 7 очков и заняли последнее место в группе G.