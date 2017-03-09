21:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Три австрийских телеведущих провели эфир в нижнем белье из-за выхода "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Один из спортивных тележурналистов Австрии перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "ПСЖ" (6:1) заявил, что проведет прямой эфир в трусах, если каталонцы выйдут в следующий раунд турнира. После того, как команда Луиса Энрике смогла одержать победу по сумме двух матчей 6:5, журналист сдержал обещание.

Любопытно, что компанию ему составили двое коллег, которые не давали такого же обещания, но пришли на эфир без штанов.

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