Три австрийских телеведущих провели эфир в нижнем белье из-за выхода "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Один из спортивных тележурналистов Австрии перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "ПСЖ" (6:1) заявил, что проведет прямой эфир в трусах, если каталонцы выйдут в следующий раунд турнира. После того, как команда Луиса Энрике смогла одержать победу по сумме двух матчей 6:5, журналист сдержал обещание.
Любопытно, что компанию ему составили двое коллег, которые не давали такого же обещания, но пришли на эфир без штанов.
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Austrian TV presenter made a bet that he'd present the show in underwear if Barça made comeback at Camp Nou 😂😂 pic.twitter.com/QU7wAJz0j5– Leo Messi (@messi10stats) 9 марта 2017 г.