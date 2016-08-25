Третьим соперником ЦСКА стал "Монако"

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА узнал третьего соперника по группе Е - "Монако". Ранее в эту группу попали "Байер" и "Тоттенхэм".
В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА узнал третьего соперника по группе Е - "Монако". Ранее в эту группу попали "Байер" и "Тоттенхэм".
Sterx
УЧИТЕ слова, игогошки и не надо благодарности! ))) Ваш гимн на матчи в ЛЧ! :DDD Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна... Как сын грyстит о матери, как сын грyстит о матери, Грyстим мы о земле - она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее чyть ближе, Но все также холодны. И, как в часы затмения, и, как в часы затмения ждем света И земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, эта ледяная синева, А снится нам трава, трава y дома, Зеленая, зеленая трава. А мы летим орбитами, Пyтями неизбитыми, Прошив метеоритами простор. Оправдан риск и мyжество, Космическая мyзыка Вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой, Земля в иллюминаторе - Вечерне-ранняя зоря. А сын грyстит о матери, А сын грyстит о матери, Ждет сына мать, а сыновей - земля. И снится нам не рокот космодрома, эта ледяная синева, А снится нам трава, трава y дома, Зеленая, зеленая трава
20:17 25 августа
sunseich
будет вариант Б :" мы г..."
20:11 25 августа
sunseich
горе беда, космосом не отмажешься)
20:10 25 августа
Ковтун
Когда Легию определили в гр. F, то сразу понял, что Монако пойдет в гр. Е.
20:09 25 августа
Strong_est
Цска не слабее никого изначально поэтому удачи Ростов может зацепить третье место если не разбегутся игроки
20:09 25 августа
andy777
Везет же ЦСКА! Но, скорее всего они и из этой группы не выйдут! Вот Ростов бы точно вышел!
20:08 25 августа
Адекватный Зритель_
SIZ170----- А у вас тайная жеребьёвка в ЛЧ? Или, сразу с плова, как КЕУ?
20:05 25 августа
Гаттузо зол!
Шансы коников на плов ЛЧ расцениваю в 2%, на плов ЛЕ в 23%. У Ростова шансы на плов ЛЧ 0.0000001%, зато на плов ЛЕ =55%!
20:05 25 августа
Slim Taller
В этот раз нет суперклубов вместе с ЦСКА,но нет и подарков.Скорее всего.результат будет прежним.
20:03 25 августа
SIZ170
.... ну, что копытные,к взлёту готовы?....... рекордам лепшего кипера никакой угрозы))))
20:03 25 августа
Адекватный Зритель_
mr.loko44----- Это не тот loko, который "Апполону" (Кипр) – 1:4 ?
20:02 25 августа
Ment Ali
продолжение космической одиссеи Слуцкого...)
20:02 25 августа
PallMall
Последнее место, зато стадион свой построили.
20:01 25 августа
AlexPimka
У Игоря серия продлевается!
20:00 25 августа
Mark Krass
РОвная группа. Играть можно. Всё не Реал, Барса,МанСити и Бавария.Шансы неплохие.
20:00 25 августа
BABOOIN
группа не космос т.ч. оправдания Слуцкого будут особенно изворотливыми
20:00 25 августа
Vin benzin
ну тут все ясно даже земли из иллюминатора не видно
19:59 25 августа
PallMall
Очень неудачная жеребьевка для наших команд.
19:58 25 августа
Versus67
Там русских нет никого...)))
19:58 25 августа
Sergio13
А у Ростова то, с ПСВ, шансы на ЛЕ повыше будут....
19:57 25 августа
SportsMan
Немцы, французы, англичане - отличная компания! Выйти из такой группы будет очень достойным результатом.
19:57 25 августа
PallMall
Комментаторы Матч-ТВ как бабки на скамейке болтают без остановки.
19:57 25 августа
Тот самый Зануда
Опять без весны...
19:56 25 августа
mr.loko44
У ЦСКА последнее место , всё проср..т
19:55 25 августа
Red G. Best
вынес тела, конячего))
19:55 25 августа