19:51 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Третьим соперником ЦСКА стал "Монако"

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В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА узнал третьего соперника по группе Е - "Монако". Ранее в эту группу попали "Байер" и "Тоттенхэм".

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

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КОММЕНТАРИИ (25)
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Sterx

УЧИТЕ слова, игогошки и не надо благодарности! ))) Ваш гимн на матчи в ЛЧ! :DDD Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна... Как сын грyстит о матери, как сын грyстит о матери, Грyстим мы о земле - она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее чyть ближе, Но все также холодны. И, как в часы затмения, и, как в часы затмения ждем света И земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, эта ледяная синева, А снится нам трава, трава y дома, Зеленая, зеленая трава. А мы летим орбитами, Пyтями неизбитыми, Прошив метеоритами простор. Оправдан риск и мyжество, Космическая мyзыка Вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой, Земля в иллюминаторе - Вечерне-ранняя зоря. А сын грyстит о матери, А сын грyстит о матери, Ждет сына мать, а сыновей - земля. И снится нам не рокот космодрома, эта ледяная синева, А снится нам трава, трава y дома, Зеленая, зеленая трава

20:17 25 августа

sunseich

будет вариант Б :" мы г..."

20:11 25 августа

sunseich

горе беда, космосом не отмажешься)

20:10 25 августа

Ковтун

Когда Легию определили в гр. F, то сразу понял, что Монако пойдет в гр. Е.

20:09 25 августа

Strong_est

Цска не слабее никого изначально поэтому удачи Ростов может зацепить третье место если не разбегутся игроки

20:09 25 августа

andy777

Везет же ЦСКА! Но, скорее всего они и из этой группы не выйдут! Вот Ростов бы точно вышел!

20:08 25 августа

Адекватный Зритель_

SIZ170----- А у вас тайная жеребьёвка в ЛЧ? Или, сразу с плова, как КЕУ?

20:05 25 августа

Гаттузо зол!

Шансы коников на плов ЛЧ расцениваю в 2%, на плов ЛЕ в 23%. У Ростова шансы на плов ЛЧ 0.0000001%, зато на плов ЛЕ =55%!

20:05 25 августа

Slim Taller

В этот раз нет суперклубов вместе с ЦСКА,но нет и подарков.Скорее всего.результат будет прежним.

20:03 25 августа

SIZ170

.... ну, что копытные,к взлёту готовы?....... рекордам лепшего кипера никакой угрозы))))

20:03 25 августа

Адекватный Зритель_

mr.loko44----- Это не тот loko, который "Апполону" (Кипр) – 1:4 ?

20:02 25 августа

Ment Ali

продолжение космической одиссеи Слуцкого...)

20:02 25 августа

PallMall

Последнее место, зато стадион свой построили.

20:01 25 августа

AlexPimka

У Игоря серия продлевается!

20:00 25 августа

Mark Krass

РОвная группа. Играть можно. Всё не Реал, Барса,МанСити и Бавария.Шансы неплохие.

20:00 25 августа

BABOOIN

группа не космос т.ч. оправдания Слуцкого будут особенно изворотливыми

20:00 25 августа

Vin benzin

ну тут все ясно даже земли из иллюминатора не видно

19:59 25 августа

PallMall

Очень неудачная жеребьевка для наших команд.

19:58 25 августа

Versus67

Там русских нет никого...)))

19:58 25 августа

Sergio13

А у Ростова то, с ПСВ, шансы на ЛЕ повыше будут....

19:57 25 августа

SportsMan

Немцы, французы, англичане - отличная компания! Выйти из такой группы будет очень достойным результатом.

19:57 25 августа

PallMall

Комментаторы Матч-ТВ как бабки на скамейке болтают без остановки.

19:57 25 августа

Тот самый Зануда

Опять без весны...

19:56 25 августа

mr.loko44

У ЦСКА последнее место , всё проср..т

19:55 25 августа

Red G. Best

вынес тела, конячего))

19:55 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ