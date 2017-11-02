00:23 | Футбол — Лига чемпионов

Третьего не дано. Техника не зафиксировала третий гол "Севильи" в матче со "Спартаком"


Во втором тайме матча группового турнира Лиги чемпионов "Севилья""Спартак" при счете 2:0 в пользу испанцев, хозяева поля едва не поразили ворота соперников в третий раз. После рикошета от Фернанду меч едва не залетел в ворота, защитник Дмитрий Комбаров смог выбить мяч с ленты.

Система фиксации взятия ворот показала, что мяч полностью не пересек линию. Отметим, что красно-белые отыграли один мяч через несколько минут.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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