Третьего не дано. Техника не зафиксировала третий гол "Севильи" в матче со "Спартаком"

Во втором тайме матча группового турнира Лиги чемпионов "Севилья" – "Спартак" при счете 2:0 в пользу испанцев, хозяева поля едва не поразили ворота соперников в третий раз. После рикошета от Фернанду меч едва не залетел в ворота, защитник Дмитрий Комбаров смог выбить мяч с ленты.

Система фиксации взятия ворот показала, что мяч полностью не пересек линию. Отметим, что красно-белые отыграли один мяч через несколько минут.