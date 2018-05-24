Трент Александр-Арнолд: "У Роналду есть слабые места"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд считает, что он сможет сдержать форварда "Реала" Криштиану Роналду​ в предстоящем финале Лиги чемпионов.

– Роналду будет моей самой большой проблемой, – приводит слова 19-летнего англичанина Marca, – Однако я постараюсь помешать ему сделать то, что он умеет лучше всего. Роналду имеет слабые места, как и все остальные игроки. В ближайшие дни я буду смотреть много видеороликов, чтобы посмотреть, как нужно действовать против нападения "Реала".

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Александр-Арнолд провел 11 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.