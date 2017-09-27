Трент Александр-Арнольд: "Ливерпулю" не хватило только голов"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд, ставший самым молодым игроком клуба, выходившим в стартовом составе на игру Лиги чемпионов, признался, что команда разочарована исходом матча со "Спартаком" (1:1). 18-летний игрок обороны убежден, что мерсисайдцы продолжат прибавлять от игры к игре.

- С каждым матчем мы становимся лучше и сильнее - вы можете видеть это по нашим играм, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Александра-Арнольда. - Нам не хватило только голов, но со временем они придут и мы станем еще лучше.

Мы создали больше моментов, нанесли больше ударов, но не смогли забить второй гол. Мы разочарованы и едем домой. У нашей команды есть класс, мы становимся лучше. Все прибавляют с каждой игрой. Скоро мы станем настоящей силой.

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