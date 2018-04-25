Трент Александр-Арнолд: "Голам Салаха помогала вся команда"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд считает, что успешная игра Мохамеда Салаха обеспечена партнерами по команде. В матче 1/2 финала Лиги чемпионов "красные" обыграли "Рому" со счетом 5:2, а Салах отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

– Он большой молодец, что забил дважды, но этому способствовали усилия всей команды, которая помогала ему, доставляя мячи, – цитирует AFP Александра-Арнольда. – Это тот стиль, который мы любим. Игроки должны иметь свободу, особенно тройка нападения, которая должна оказываться в таких зонах впереди, чтобы угрожать сопернику постоянно.