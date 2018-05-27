Тренерский путь Зидана в "Реале" - трофей в среднем каждые 97 дней

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан с момента назначения на пост главного тренера мадридцев 4 января 2016 года выиграл 9 из 13 возможных трофеев. За 2 года и 4 месяца французский специалист завоевывал трофеи в среднем каждые 97 дней.

Напомним, 26 мая "королевский клуб" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ливерпуль" (3:1).

Под руководством Зидана "Реал" на внутренней аренепо разу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. Также мадридцы три раза подряд стали победителями Лиги чемпионов и по два раза выиграли Суперкубок УЕФА и два клубных чемпионата мира.

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