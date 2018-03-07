Тренер юношей "Спартака": "Расизм Миронова? Леонид абсолютно неконфликтный футболист"

Тренер "Спартака" Алексей Лунин отметил верность решения УЕФА, в котором союз принял решение не наказывать защитника Леонида Миронова. Напомним, после матча Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем" (0:2) английский клуб пожаловался на капитана красно-белых за якобы расистские оскорбления в адрес игрока "красных" Риана Брюстера, но сегодня дисциплинарный орган объявил, что доказательств по этому делу не найдено, и оно закрыто.

– УЕФА принял правильное и справедливое решение, – отметил Лунин. – Я сам разговаривал с Леонидом и верю ему. Исключаю, что такое могло случиться.

– Вообще он не конфликтный парень?

– Он капитан команды, пользуется авторитетом у сверстников. У нас в клубе есть и латиноамериканцы, и со всеми ними у него хорошие отношения. Никаких конфликтов я не замечал. Леонид абсолютно неконфликтный футболист. (Андрей СИЗЯКИН)