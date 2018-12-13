Тренер "Янг Бойз": "Победа над "Ювентусом" - это особое достижение"

Главный тренер "Янг Бойз" Херардо Сеоане остался доволен игрой команды в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:1). Это единственная победа швейцарской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

– Это великолепный вечер, хорошая командная победа, – цитирует AFР Сеоане. – Мы провели отличный матч – должен похвалить игроков и болельщиков. У "Ювентуса" были моменты, но удача оказалась на нашей стороне. В конце мы, конечно, немного устали. Победа над такой командой, как "Ювентус", это особое достижение в карьере.