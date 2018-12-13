10:48 | Футбол — Лига чемпионов

Тренер "Янг Бойз": "Победа над "Ювентусом" - это особое достижение"

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Главный тренер "Янг Бойз"  Херардо Сеоане остался доволен игрой команды в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:1). Это единственная победа швейцарской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

– Это великолепный вечер, хорошая командная победа, – цитирует AFР Сеоане. – Мы провели отличный матч – должен похвалить игроков и болельщиков. У "Ювентуса" были моменты, но удача оказалась на нашей стороне. В конце мы, конечно, немного устали. Победа над такой командой, как "Ювентус", это особое достижение в карьере.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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