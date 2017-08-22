Тренер "Янг Бойз": "Автогол Нуху? Игроков мы не штрафуем"

Главный тренер "Янг Бойз" Ади Хюттер в преддверии ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА назвал вратаря Игоря Акинфеева игроком топ-класса. Он отметил, что его команда сделает все для того, чтобы он допустил ошибки.

– Планируете чаще атаковать ворота Игоря Акинфеева, чтобы вынудить его ошибиться?

– Акинфеев – голкипер топ-класса, но как и любой человек он допускает ошибки. Завтра сделаем для этого все возможное.

– В последнем раунде квалификации Лиги чемпионов на кон поставлены миллионы евро. Существует ли система штрафов в команде?

– В Швейцарии мы не штрафуем игроков. В футболе такая нелепая ошибка может произойти с каждым. Мы должны сплотиться как команда и вместе исправить такую нелепую ошибку.

– Как вы настраиваете на это футболистов?

– Они все прекрасно понимают. Даже если бы сыграли 0:0 в Берне, в ответном матче надо было бы забивать. Сыграем так, чтобы доставить проблемы армейцам.

– Кто впечатлил из ЦСКА по игре в Берне?

– Соперник не был очень активен в первой игре. Знаю о возможностях Головина, Дзагоева, Витинью, также известен атакующий потенциал Щенникова и Фернандеса. В завтрашней игре они наверняка будут действовать агрессивнее. (Евгений БЕЛОУСОВ, Павел ГУРЕВИЧ)