Тренер "Тулузы" раскритиковал жителей Франции из-за реакции на поражение "ПСЖ" от "Барселоны"

Главный тренер "Тулузы" Паскаль Дюпра выразил недовольство радостью французских болельщиков в связи с поражением "ПСЖ" в ответной игре в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Барселоны" (1:6). Каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина, обслуживавшего матч.

– Такое иногда случается, хотя, конечно, лучше бы это был товарищеский матч, – цитирует L’Equipe Дюпра. – Хочу поддержать Эмери, хотя он никак не повлиял на происходившее на поле. Меня больше разочаровало типичное поведение французских болельщиков. Все могут гордиться вылетом "ПСЖ". Мы действительно дерьмовая страна. Откровенно говоря, мы рады поражениям друг друга, что трудно понять.

Судейство? За фол на Кавана, как я думаю, игрок "Барселоны" должен был быть удален. Второй пенальти в ворота парижан кажется выдуманным.

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