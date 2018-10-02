Тренер "Шальке" отметил в составе "Локо" Фернандеша и братьев Миранчуков

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Локомотивом" рассказал, что думает о сопернике.
- Учитывая неудачный старт "Шальке", с каким настроением команда приехала в Москву?
- Да, мы неудачно стартовали. Но приехали с хорошим настроением. И выйдем на игру с "Локомотивом" с позитивным настроем. Не будем держать в голове результаты в чемпионате.
- Есть ли у Вас понимание, как будет играть "Локомотив"?
- Мы готовимся, разбираем тактику, по которой играет соперник. Отдельно выделю Фернандеша и братьев Миранчуков. "Локомотив" - сбалансированная команда без очевидных слабых мест. (Юлия Яковлева, Елена Григорьевская)
Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Шальке" состоится 3 октября и начнется в 19.55 по московскому времени. Немецкий клуб имеет в активе одно очко и занимает третье место. У "Локо" ноль очков и последнее место.
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