Тренер "Севильи": "Вперед, "Марибор"!". Мостовой недоволен

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо болеет за "Марибор" в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Во время игры он списался с бывшим игроком красно-белых Александром Мостовым и отправил ему SMS со словами "Вперед, "Марибор"!". В ответ на это Мостовой прислал три эмодзи в виде кулака.

Мостовой и Бериссо вместе играли за "Сельту" с 2001 по 2004 год.

"Севилья" - соперник "Спартака" по групповому турниру.

Переписка Мостового и главного тренера Севильи. "Вперёд, Марибор!", написал Берисо. И Мостовой ответил) #СпартакМарибор pic.twitter.com/IUGmYSuazl – Георгий Черданцев (@cherdantsev) 21 ноября 2017 г.

Трансляция матча "Спартак" - "Марибор"