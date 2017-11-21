20:52 | Футбол — Лига чемпионов

Тренер "Севильи": "Вперед, "Марибор"!". Мостовой недоволен

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Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо болеет за "Марибор" в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Во время игры он списался с бывшим игроком красно-белых Александром Мостовым и отправил ему SMS со словами "Вперед, "Марибор"!". В ответ на это Мостовой прислал три эмодзи в виде кулака.

Мостовой и Бериссо вместе играли за "Сельту" с 2001 по 2004 год.

"Севилья" - соперник "Спартака" по групповому турниру.

Трансляция матча "Спартак" - "Марибор"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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