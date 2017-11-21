Тренер "Севильи": "Вперед, "Марибор"!". Мостовой недоволен

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо болеет за "Марибор" в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Во время игры он списался с бывшим игроком красно-белых Александром Мостовым и отправил ему SMS со словами "Вперед, "Марибор"!". В ответ на это Мостовой прислал три эмодзи в виде кулака.
Мостовой и Бериссо вместе играли за "Сельту" с 2001 по 2004 год.
"Севилья" - соперник "Спартака" по групповому турниру.
Переписка Мостового и главного тренера Севильи. "Вперёд, Марибор!", написал Берисо. И Мостовой ответил) #СпартакМарибор pic.twitter.com/IUGmYSuazl– Георгий Черданцев (@cherdantsev) 21 ноября 2017 г.
inspire
Мостовой с Черданцевым лошары - не умеют скрин на тилипоне делать ...
21:16
marksan
Хохот на трибунах! СЭ выносит в газету личную переписку? А как же закон?
21:05
splash174
15 минут думал, что ответить и сподобился ведь
20:59