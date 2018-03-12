Тренер "Ромы": "Нам нельзя провалить матч с "Шахтером"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шахтером" отметил, что его команда чередует хорошие игры с плохими.

– Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры, – цитирует пресс-служба УЕФА слова Ди Франческо. – До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Я требую последовательности от своей команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли игровую схему и баланс. В первом матче мы допустили ошибки – не только индивидуальные, но и как команда. Больше мы этого позволить себе не можем.

Матч "Рома" – "Шахтер" состоится во вторник, 13 марта, начало – в 22.45 (мск). Первая игра в Харькове завершилась победой украинской команды со счетом 2:1.