Тренер "Порту": "Ливерпуль" точно претендует на победу в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:0) отметил, что команда играла на победу. Португальцы вылетели из турнира, уступив в первой игре со счетом 0:5.

- "Порту" всегда играет на победу. Ничья нас не устроит никогда, - приводит пресс-служба УЕФА слова Консейсау. - Нам хотелось оставить о себе более хорошее впечатление, чем после первой встречи. Сегодня я очень доволен всеми игроками, защищавшими цвета "Порту". "Ливерпуль" - одна из команд, которой по силам выиграть в этом году Лигу чемпионов. Сегодня она не показала свой лучший футбол, но "Ливерпуль" - точно претендент на победу в турнире.