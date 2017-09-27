Тренер "молодежки" ЦСКА: "Хотел бы, чтобы Кучаев играл в Юношеской лиге УЕФА"

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов после матча 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (1:2) отметил, что задача второго состава – растить молодых игроков. Также специалист добавил, что хотел бы видеть полузащитника Константина Кучаева в составе своей команды.

– Мы бы очень хотели, чтобы Костя Кучаев с нами был, но, к сожалению, а может быть, и к счастью, он находится в первой команде, – цитирует "Р-Спорт" Аксенов. – Наша задача – растить молодых игроков, это важнее набора очков в юношеской Лиге чемпионов. Но все возможно, может, он присоединится к нам в следующих играх – все возможно.

Матч основных составов ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.