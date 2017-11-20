Тренер "Марибора": "Победа над "Спартаком" позволит надеяться на выход из группы"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что его команде необходимо бороться за каждый мяч. По его словам, футболисты должны быть сконцентророваны на протяжении всех 90 минут встречи.
- За счет чего "Марибор" может обыграть "Спартак"?
- Завтрашняя игра важна как для "Спартака", так и для "Марибора". Победа позволит надеяться на выход из группы. Мы должны показать свой максимум. Буду доволен, если моя команда покажет хорошую игру. Даже если не победим.
Нам надо бороться за каждый мяч. Концентрация должна быть на запредельном уровне. За четыре игры мы получили определенный опыт. Надежда на положительный результат есть.
- Спортивный директор команды Златко Захович после домашнего матча сказал, что "Марибор" должен был побеждать "Спартак". Не давят такие слова на игроков?
- Захович имеет право на такие слова. "Марибор" последние минуты матча провел на высочайшем уровне. (Павел ГУРЕВИЧ)
Игра "Спартак" – "Марибор" состоится 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Don
old grumbler, я думаю вся Россия мечтает о том, чтобы фк зенытик и его крыша опг озерки вернулись туда, где они были 80 лет и откуда вылезли: в ж.....))) Осталось подождать немного)
20:16
Валерий Милан-Монако
Лишь бы избежать разгрома)))Минимальное поражение от Марибора зачту за честь)))
19:52
staerswimmer23
Максимум для Спартака, это будет ничья.
19:47
old grumbler
Желаю Марибору удачи в Москве, он заслуживает её больше чем Спартак.
19:40
баламошка
Развелось, понимаешь, блох на карте мира.
19:25
баламошка
Тебе сначала основа Спартака даст прикурить, а потом Спартак-2 вас деклассирует, когда вы с Россией в единую лигу типа КХЛ объединитесь и ваш чемпион будет играть у нас в ФНЛ.
19:24
баламошка
Братуха и Зе разорвут этих зарвавшихся лилипутов.
19:21
HAZELSAMARA
Я думаю, что "Марибор" недостаточно хорош для того, чтобы устоять завтра.
19:15
takitak
Прогноз. 2-3 удаления у Марибора и примерно столько же мячей он пропустит. Из которых два со стандартов.
19:15