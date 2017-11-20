Тренер "Марибора": "Победа над "Спартаком" позволит надеяться на выход из группы"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что его команде необходимо бороться за каждый мяч. По его словам, футболисты должны быть сконцентророваны на протяжении всех 90 минут встречи.

- За счет чего "Марибор" может обыграть "Спартак"?

- Завтрашняя игра важна как для "Спартака", так и для "Марибора". Победа позволит надеяться на выход из группы. Мы должны показать свой максимум. Буду доволен, если моя команда покажет хорошую игру. Даже если не победим.

Нам надо бороться за каждый мяч. Концентрация должна быть на запредельном уровне. За четыре игры мы получили определенный опыт. Надежда на положительный результат есть.

- Спортивный директор команды Златко Захович после домашнего матча сказал, что "Марибор" должен был побеждать "Спартак". Не давят такие слова на игроков?

- Захович имеет право на такие слова. "Марибор" последние минуты матча провел на высочайшем уровне. (Павел ГУРЕВИЧ)