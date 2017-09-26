Тренер "Марибора": "Мы знаем, что делать для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов"

Главный тренер "Марибора" перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" заметил, что его команда знает, как выйти в следующую стадию турнира. Наставник словенцев уверен, что нервничать по этому поводу его футболистам не стоит.

- Нервы? Возможно, "Марибор" - не самый известный клуб на футбольной карте мира, но у нас есть опыт, - приводит официальный сайт УЕФА слова Миланича. - Мы знаем, что нужно делать для выхода в следующий раунд. Уверен, что этой ночью мои игроки будут спать спокойно.

Напомним, что "Марибор" является соперником "Спартака". В 1-м туре москвичи сыграли со словенцами вничью - 1:1.