Тренер "Марибора": "Мы могли конкурировать с "Ливерпулем"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич после матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7) отметил, что команда провела плохую встречи. По его словам, игроки команды допустили слишком много ошибок.
- Когда я выбираю тактику на конкретный матч, то я стараю учитывать все сильные стороны соперника, - цитирует пресс-служба УЕФА Миланича. - Мы знали силу "Ливерпуля", но провели ужасный матч. "Марибор" пытался использовать тот стиль, что позволил команде выйти в групповой турнир. Вчера мы показали низкий уровень игры. Думаю, мы могли конкурировать с "Ливерпулем" с этой тактикой и этими же игроками. Но мы слишком много ошибались.
Напомним, "Марибор" и "Ливерпуль" являются соперниками "Спартака" в Лиге чемпионов.
bigzhuk1
werder63 === Я тоже помню, что он про Спартак такое говорил. Про Севилью не знал. Очень смешной он. Тренеришка-неадекват))
11:25
Мальчиш-Кибальчиш
Ну что добавить то тут...хороший понт он ведь завсегда дороже денег.
11:12
takitak
если руководители этого македонского клуба нормальные, то тренера они должны уводить хотя бы за то, что он неадекватен, постоянно несёт ни весть что, видимое только ему.
11:05
werder63
Ахаха - могли конкурировать))) Этот же тренер заявлял, что они сильнее и Севильи, и Спартака))) Да они и очка больше не наберут))) Этот тренер мой кумир))))))
10:49