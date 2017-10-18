Тренер "Марибора": "Мы могли конкурировать с "Ливерпулем"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич после матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7) отметил, что команда провела плохую встречи. По его словам, игроки команды допустили слишком много ошибок.

- Когда я выбираю тактику на конкретный матч, то я стараю учитывать все сильные стороны соперника, - цитирует пресс-служба УЕФА Миланича. - Мы знали силу "Ливерпуля", но провели ужасный матч. "Марибор" пытался использовать тот стиль, что позволил команде выйти в групповой турнир. Вчера мы показали низкий уровень игры. Думаю, мы могли конкурировать с "Ливерпулем" с этой тактикой и этими же игроками. Но мы слишком много ошибались.

Напомним, "Марибор" и "Ливерпуль" являются соперниками "Спартака" в Лиге чемпионов.