Тренер "Марибора": "Могли получить группу поинтереснее"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич отметил, что получил в соперники по групповому турниру Лиги чемпионов те команды, которые хотел. Словенскому чемпиону достались "Ливерпуль", "Спартак" и "Севилья".

- Конечно, мы могли получить группу поинтереснее, но я доволен и этой, - приводит пресс-служба "Марибора" слова Миланича. - Нам в группу попались соперники, которых я хотел перед жеребьевкой. Мы добрались до вершины европейского футбола, и при тщательной подготовке к каждой игре сможем соперничать на должном уровне. Ждем интресных дуэлей, особенно с "Ливерпулем".