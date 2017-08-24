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21:55 | Футбол — Лига чемпионов

Тренер "Марибора": "Могли получить группу поинтереснее"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич отметил, что получил в соперники по групповому турниру Лиги чемпионов те команды, которые хотел. Словенскому чемпиону достались "Ливерпуль""Спартак" и "Севилья".

- Конечно, мы могли получить группу поинтереснее, но я доволен и этой, - приводит пресс-служба "Марибора" слова Миланича. - Нам в группу попались соперники, которых я хотел перед жеребьевкой. Мы добрались до вершины европейского футбола, и при тщательной подготовке к каждой игре сможем соперничать на должном уровне. Ждем интресных дуэлей, особенно с "Ливерпулем".

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