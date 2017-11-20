Тренер "Марибора": "Будем играть так, как позволит нам "Спартак"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что у его команды есть желание сыграть в комбинационный футбол. По его словам, сейчас красно-белые выглядят лучше, чем в сентябре.

- Мы обычно играем в Лиге чемпионов так, как позволяет нам соперник, - сказал Миланич. - Когда мы играли с "Ливерпулем", у нас ничего не получилось в атаке. Англичане были слишком агрессивны. Сейчас у нас есть желание играть комбинационно, как это получилось с "Севильей", но, повторюсь, мы выступим так, как позволит нам "Спартак".

- В Мариборе игра была равной, но сейчас "Спартак" явно на подъеме. Согласны?

- Это правда, "Спартак" выступает сейчас намного лучше. Но состав будет примерно такой же, что мы видели у себя дома. И их сильные качества остаются теми же вне зависимости от состава и тактической схемы. Так что мы будем готовиться противостоять этим же основным футболистам красно-белых. Возможно, будем подстраивать стратегию под игроков на поле. (Павел ГУРЕВИЧ)