Тренер "Лиона": "Мы не были убийцами"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо выразил разочарование ничьей в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом" (2:2). Французы упустили преимущество в два мяча в большинстве.

– Мы не смогли убить интригу, – цитирует AFP Женезьо. – Было несколько возможностей забить третий гол, а мы слишком хотели сохранить результат. Нам не хватало агрессии. Схема 3-5-2 полностью себя не оправдала. Я раздосадован, потому что мы потеряли два очка, с которыми могли бы фактически быть в плей-офф. Футболисты очень расстроены. В матчах такого уровня нужно уметь убивать интригу и добиваться результата, когда есть такая возможность. Мы же не были убийцами.