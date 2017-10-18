Тренер "Карабаха": "В матче с "Атлетико" добыли очень важное очко"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:0) отметил, что эта ничья будет полезной для команды в дальнейшем. По словам наставника, его футболисты преодолели волнение стартовых игр турнира.

- Поздравляю всех своих футболистов. Заработали первое очко, - приводит Azerisport слова Гурбанова. - Было очень сложно. Много трудились. В конце нашли силы, которых уже почти не осталось. Спасибо болельщикам за поддержку. Они до конца были с нами. Мы добыли важное очко. Это будет полезно для нашей команды.

Почему так не играли раньше? В начале пути всегда волнения бывает больше. Если мы сыграли вничью, это не значит, что все сегодня получалось. Были недостатки. Позволили сопернику создать несколько голевых эпизодов.

Соперник требовал от нас столько движения. Сегодня еще раз убедился, что Лига чемпионов сильно отличается от всех других турниров. После таких игр для восстановления требуется больше времени. Рад, что мы выдержали такой темп, несмотря на то, что футболисты соперника превосходят нас по уровню.