Тренер "Боруссии": "Ярмоленко сыграл очень хорошо"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (1:3) отметил, что нападающий Андрей Ярмоленко помог команде. Украинец забил дебютный гол за немецкий клуб.

- Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и вся комада в целом, - приводит пресс-служба УЕФА слова Боса. - Мы показали качественный футбол в первом тайме. Все игроки активно шли в прессинг, и Ярмоленко был одним из них. Жаль, что наши усилия не дали результат. Но пока еще ничего не решено. Да и "Тоттенхэму" еще играть в Дортмунде.